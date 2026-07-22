Svelato il calendario della Serie A femminile: derby Roma-Lazio alla seconda giornata

Svelato oggi in esclusiva sul canale Youtube del Corriere dello Sport il calendario della Serie A femminile di calcio, al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione della Serie A Women’s Cup , competizione che aprirà la stagione il 22 e il 23 agosto. Confermata la formula della Serie A Women ‘targata’ Athora per il secondo anno di fila: le prime tre classificate si qualificheranno alla UEFA Women’s Champions League, l’ultima retrocederà in Serie B. E confermata anche la copertura televisiva, con una partita per ogni weekend che sarà trasmessa sui canali Rai e tutto il programma su DAZN, con una copertura mediatica totale anche sul sito della FIGC e sui canali social della Serie A Women.

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La Roma campione inizia a Sassuolo

Il calendario è stato presentato in una diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport alla presenza della presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e del CEO di Athora Italia Jozef Bala: in collegamento Betty Bavagnoli (Head of Women’s Football della Roma, campione d’Italia in carica) e Selena Mazzantini, allenatrice dell’ambizioso Como 1907 neopromosso in Serie A, nella quale è stato svelato anche Nike Control, il pallone ufficiale della nuova stagione. Il campionato che porterà alla fase finale del Mondiale, in programma nel 2027 in Brasile (con l’Italia che si giocherà l’accesso in un doppio playoff tra ottobre e dicembre contro Bielorussia e, in caso di passaggio del turno, contro Finlandia o Serbia), inizierà con la Roma a Sassuolo (anche lo scorso anno le neroverdi ospitarono all’esordio le campionesse in carica della Juventus, fermandole sullo 0-0), con Inter-Fiorentina, Juventus-Napoli Women, Como 1907-Milan, Lazio-Parma e Ternana Women-Como Women. Gli orari saranno resi noti nelle prossime settimane.

Derby e partitissime

Alla seconda giornata sarà subito derby Roma-Lazio; nello stesso fine settimana anche Milan-Juventus. Juventus-Roma, il ‘Clasico’ degli ultimi anni del calcio femminile italiano, si giocherà alla quarta giornata (la Supercoppa tra giallorosse e bianconere aprirà invece il 2027); alla sesta il derby di Milano, alla settima il primo storico derby di Como e Inter-Juventus. Alla nona ecco la sfida tra le prime due classificate dello scorso campionato, con la Roma di Piovani che ospiterà l’Inter allenata fino a poche settimane fa dallo stesso Piovani. Il primo derby regionale è Como 1907-Milan, gara d'esordio per la neopromossa in Serie A Women.

Le soste

La Serie A Women si concluderà nel weekend tra il 15 e il 16 maggio 2027, una settimana prima della finale della Coppa Italia Women. Le soste: 10-11 ottobre, 28-29 novembre, 5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19 dicembre-10 gennaio (pausa natalizia + Supercoppa Women), 27-28 febbraio, 6-7 marzo (impegni Nazionali), 27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa Italia + Pasqua), 17-18, 24-25 aprile (impegni Nazionali).

La prima giornata (26-27 settembre)

Como 1907-Milan

Inter-Fiorentina

Juventus-Napoli Women

Lazio-Parma

Sassuolo-Roma

Ternana Women-Como Women

