La calciatrice del Como, Roberta Picchi, ha un tumore al seno: il club le rinnova il contratto fino al 2028

COMO - Calcio femminile sotto shock in Italia per l'annuncio fatto dal Como 1907 , neopromosso in Serie A, comunicando in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale che "Roberta Picchi ha concluso un iter di accertamenti medici che hanno evidenziato la presenza di un carcinoma della mammella". Nella stessa nota si legge che "Roberta intraprenderà ora un percorso terapeutico, supportata dallo staff medico del club, che affiancherà le equipe specialistiche che hanno in carico il percorso di terapie".

Picchi ha un tumore al seno, il Como le rinnova il contratto

E la sua vicinanza a Picchi il Como l'ha voluta dimostrare con un gesto concreto: "Tutto il Como 1907 si stringe attorno a Roberta e alla sua famiglia offrendo loro tutto il supporto necessario. Nell'ambito di questo impegno costante, il Club ha inoltre rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28. In questo momento, nel quale Roberta si concentrerà sul suo percorso di cure e recupero, chiediamo che la sua privacy venga rispettata".