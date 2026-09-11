Bonansea rinnova e vola in America

Anche per Barbara Bonansea il sogno diventa americano. Segue a pochi mesi l'ex compagna di squadra Cristiana Girelli e non solo, si allunga la lista delle azzurre che hanno preso il volo per campionati esteri, tra Europa e Stati Uniti. Bonansea ha scritto la storia della Juventus, "fondatrice" praticamente del club e determinante per la conquista i tutti i titoli bianconeri, e a 35 anni se ne separa, non definitivamente però, anzi, rinnova col club fino a giugno 2028 e va in prestito al San Diego Wawe.

La storia tra Bonansea e la Juventus è una storia d'amore e di prime volte: suoi sono i primissimi gol del debutto della squadra bianconera in Serie A e in Champions League. La numero 11, leggera ma infaticabile ariete d'area, veloce, dinamica, imprevedibile e mai arrendevole, ha collezionato in bianconero 249 presenze, primato nella Juventus, 96 gol, 6 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe e 1 Serie A Women's Cup.