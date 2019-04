Inzaghi-Lazio, segnali di futuro

ROMA - Inzaghi in sella alla Lazio, lanciato nella corsa Champions. Lotito a bordo del pullman della squadra, in viaggio verso lo stesso obiettivo. Le divisioni appartengono ai mesi scorsi, le turbolenze sono fi nite, s’è tornati a viaggiare sugli stessi binari, in una clima sereno, di concordanza e condivisione. Da tempo non è più una Lazio all’arrabbiata. Lotito e Inzaghi, presidente-pater familias e allenatore-fi glioccio, hanno vissuto lunghi momenti di gelo fi no a gennaio. Il colloquio voluto da Simone prima di Lazio-Juve è stato decisivo per ricompattarli, l’episodio è stato raccontato più volte. Poi è arrivata la qualifi cazione per la semifi nale di Coppa Italia, ancora dopo la vittoria nel derby, c’è stata l’impresa di San Siro contro l’Inter, peccato per il capitombolo di Ferrara. Oggi siamo ad aprile e il feeling Lotito-Inzaghi, dopo essere rinato, si è rafforzato. Si sono incontrati spesso nelle ultime settimane (anche in ritiro a Milano), si sentono periodicamente al telefono, hanno avuto modo di iniziare a parlare di futuro sfi orando vari argomenti. C’è la volontà di andare avanti insieme, il resto delle intenzioni sarà approfondito ad obiettivi definiti, a bocce ferme si usa dire. Se la reciproca volontà di proseguire a braccetto sarà confermata e suff ragata dai fatti, il vertice di fi ne maggio servirà per defi nire i termini del rapporto.

GLI SCENARI - Ci sono due opzioni. La prima è la più ottimistica: in caso di approdo in Champions, o di vittoria della Coppa Italia, all’allenatore verrebbe off erto un rinnovo lungo magari con aumento dell’ingaggio (è di 1,5 milioni dopo il ritocchino riconosciuto da Lotito nel giugno scorso). La seconda ipotesi (con un fi nale stagionale meno entusiasmante) può prevedere la permanenza di Simone con lo stesso contratto (scadenza 2020): in questo caso si parlerebbe di futuro a stagione in corso. Si vedrà a fi ne anno, quando tutto sarà più chiaro, quando la Lazio saprà che futuro vivrà, che incassi riceverà, che budget di mercato potrà utilizzare. E avrà voce in capitolo anche Simone, ha un legame indissolubile con i colori biancocelesti, andranno comunque ascoltate le sue sensazioni, le sue richieste. Più di tutto conterà il clima in cui saranno svolti i colloqui. Parliamo di scenari, di previsioni. Le mosse, ovviamente, spettano a Lotito e Tare. Una doppia postilla a corredo dei discorsi: tenere un allenatore in scadenza, per molti, può essere controproducente, ma questi aspettinon hanno mai condizionato le scelte del presidente della Lazio. E quando qualcuno s’è voluto separare dalla società s’è dovuto accollare il peso della scelta, l’ha dovuta giustifi care pubblicamente.

