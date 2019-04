Inter, per il dopo Icardi è corsa tra tre bomber

ROMA - Senza Coppe Europee, ci si può accontentare della Coppa Italia. E così in questi due giorni Ausilio ha fatto una vera e propria full-immersion, tra Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina, ieri sera. Al suo fianco, in entrambi i casi, c’era Baccin. E, come in occasione degli appuntamenti internazionali, non sono mancati gli incroci con procuratori e agenti.

Inter, gli obiettivi di mercato di Ausilio

Cambiando fronte, ovvero passando all’Atalanta, c’è da credere che anche la prossima estate si metteranno insieme nuovi affari che possano soddisfare i reciproci interessi. Peraltro, da quando è scoppiato il caso Icardi, il nome di Zapata è spesso circolato come potenziale sostituto del bomber argentino. La sua è chiaramente una stagione dai numeri straordinari, ma la pista, al momento, non è così calda. E’ vero che il profilo del centravanti fisico interessa dalle parti di corso Vittorio Emanuele, ma da quel punto di vista attira di più Lukaku. Senza contare Dzeko, che offre pure l’opportunità di un’operazione dai costi contenuti.

