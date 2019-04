Solskjaer: «Pogba resta allo United? Non posso garantirlo...»

MANCHESTER (Inghilterra) - «Penso che sarà qui anche la prossima stagione. Non posso garantirlo ma penso che sarà così. Lo vedo molto determinato a vincere allo United». Ole Gunnar Solskjaer sembra non voler dare molto peso alle voci di mercato che danno Paul Pogba in partenza, destinazione Madrid. Il tecnico norvegese prende anche le difese dell'ex bianconero, fra i più criticati nell'ultimo periodo. «Pogba ha fatto cose fantastiche per noi e viene criticato solo perché ha fissato degli standard alti, creando occasioni, segnando gol. È un leader dentro e fuori dal campo ma è anche un essere umano come lo siamo tutti. Il mondo è cambiato, nello spogliatoio non ci sono più i Bryan Robson, i Roy Keane o gli Steve Bruce, e io stesso non guido la squadra come faceva Ferguson. Io, Van Gaal, Mourinho, siamo tutti leader ma in modo diverso».

Pogba cambia aria: Juventus alla finestra

NON SI CAMBIA - Solskjaer difende anche De Gea, confermando che ci sarà lui fra i pali nonostante le incertezze delle ultime gare. «Ho fiducia in David, è stato il nostro giocatore migliore negli ultimi 6-7 anni e farà ancora bene». Sette sconfitte nelle ultime nove partite fra campionato e coppe sembrano però aver fatto scemare l'effetto Solskjaer. «È stata fin qui una stagione intensa dal punto di vista emotivo per tutti, giocatori e società, e quando hai a che fare con calciatori, allenatori, dirigenti, hai a che fare con uomini. Ma da quando è andato via Ferguson, lo United ha avuto una media di 70 punti a stagione. Noi siamo a 64 a tre giornate dalla fine, siamo dove siamo stati nelle ultime cinque stagioni anche se non è abbastanza». (Italpress)

Sarà una lunga estate: gli obiettivi di Paratici (FOTO)