«Caligiuri, futuro in Italia: duello tra Roma, Lazio, Inter e Milan»

ROMA - C'è un italiano, da una vita "confinato" in Bundesliga che, stando a quanto riporta la 'Bild', sarebbe in procinto di fare ritorno nel Belpaese: si tratta di Daniel Caligiuri, esterno offensivo classe '88, tedesco di nascita ma calabrese doc, già convocato da Conte per uno stage in Nazionale nel 2015, che ha recentemente ribadito di sentirsi italiano al 100% e di ambire alla maglia azzurra con orgoglio e fame agonistica. Lo Schalke 04, la società proprietaria del cartellino, sta attraversando una stagione complicata, in piena lotta per non retrocedere, nonostante le giocate di Caligiuri, vero e proprio leader in campo e fuori, autore sinora di 7 reti (record personale nel massimo campionato tedesco). La situazione, sempre secondo il celebre quotidiano d'Alemannia, avrebbe fatto drizzare le antenne a ben quattro club di A: Lazio, Roma, Inter e Milan, per diversi motivi, tutte a caccia di un calciatore con le sue caratteristiche. Dal canto suo, l'ala 31enne vedrebbe di buon occhio l'approdo in Italia, sì da farsi notare da Mancini con maggiore facilità.