Real Madrid, «Fatta per Jovic, 60 milioni di euro all'Eintracht»

MADRID - Secondo "As", è ormai fatta per l'arrivo di Luka Jovic al Real Madrid. Il 21enne attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte costerà ben 60 milioni ai blancos, 12 dei quali finiranno nelle casse del Benfica che si era garantito il 20% di un'eventuale cessione futura al momento dell'accordo coi tedeschi. Per Jovic è già pronto un contratto di sei anni: il giovane serbo potrebbe essere un'alternativa a Benzema oppure giocare insieme all'attaccante francese, anche se la possibilità che Benzema lasci il Real Madrid non è da escludere a priori. Grossa plusvalenza, inoltre, per il club di Francoforte che aveva appena riscattato Jovic dal Benfica per soli 7 milioni di euro. Con la formazione tedesca ancora impegnata per la conquista della finale di Europa League e di un posto tra le prime 4 in Bundesliga, la notizia rimbalzata da As in tutto il mondo può essere una grossa spinta per il Real che sembra aver già chiuso il secondo acquisto per la prossima stagione dopo Militao. La rovente estate delle Merengues sembra essere già iniziata e la rivoluzione sembra non fermarsi qui: la lista nera di Zidane è completa, ma soprattutto quella della "spesa" fatta recapitare con largo anticipo a Florentino Perez per tornare a vincere è ricca di giocatori straordinari, a partire proprio dal possibile nuovo attaccante madrileno Luka Jovic.

Real Madrid, pronta la rivoluzione estiva da 540 milioni