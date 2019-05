Zaniolo: «Juve? Chi non ci andrebbe. Decide la Roma...» 

ROMA - Domenica si gioca Roma-Juventus, chissà allora che non vengano aperti discorsi anche di calciomercato. Il punto di contatto potrebbe essere Nicolò Zaniolo, obiettivo non solo della dirigenza bianconera seguito con interesse da tempo. Ha già conquistato un posto nella Nazionale di Mancini, è innegabile che dopo una stagione sorprendente le attenzioni della Juve, sempre attenta ai giovani italiani, si siano riversate su di lui. Che, ovviamente, ne è gratificato, ma al momento in testa ha solo la Roma. Come riporta il Corriere della Sera, in una serata di svago alla discoteca Jux Tap, locale di Sarzana in provincia della Spezia, in Liguria, Zaniolo avrebbe risposto così ad amici juventini: «Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Ma poi decide la Roma». Un segno di ammirazione verso la squadra che da anni domina in Italia, ma con la priorità totale data ai giallorossi, che vedono in Nicolò il futuro del club.

