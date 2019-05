«Keylor Navas via dal Real Madrid? Un'idea per Roma e Inter»

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid ha informato Keylor Navas che non ci sarà spazio per lui nella prossima stagione. Il 32enne portiere costaricano, arrivato nella capitala spagnola 5 anni fa, giocherà titolare l'ultima partita di Liga domenica prossima al Bernabeu contro il Betis per poter salutare i tifosi. A scriverlo sono oggi i giornali spagnoli. Keylor Navas, arrivato a Madrid nell'estate 2014 dal Levante, lascia i blancos con l'invidiabile record di 3 Champions, 1 Liga, 3 Supercoppe europee, 4 Coppe del Mondo per club e una Supercoppa spagnola.

IDEE ROMA E INTER - L’edizione online del quotidiano As va già oltre scrivendo cinque club che farebbero al caso di Keylor Navas. Oltre a Manchester United, Arsenal e Marsiglia sono presenti anche Roma e Inter. «È stato ingaggiato Robin Olsen - scrive il giornale spagnolo - ma lo svedese non è stato abbastanza continuo. Ha subito 58 gol in 35 partite ed è rimasto imbattuto soltanto sette volte. La squadra non ha un sostituto di qualità». I nerazzurri, invece, «dispongono di un ottimo portiere, Handanovic, ma l’unico problema è che lo sloveno non ha competizione. Quindi Keylor sarebbe perfetto per generare una sfida interna per il ruolo da titolare».

