La Juve di nuovo su Milinkovic: la Lazio fa il prezzo

ROMA - La Juve guarda in casa della Lazio e non solo per l'allenatore. Che Simone Inzaghi sia una delle alternative per il dopo Allegri non è più un mistero, il silenzio del tecnico bianconceleste conferma un chiaro momento di riflessione. Ma nei pensieri della Juventus c'è anche Milinkovic-Savic, tornato di moda per rinforzare la mediana bianconera. Il serbo del proprio futuro ha parlato nel post partita contro il Bologna: «Si è sempre parlato di addio. Ho rinnovato il contratto, sto qui. Vedremo». Il Sergente a Roma sta bene, ma senza sbilanciarsi con quel "vedremo" lascia aperta la porta a nuovi scenari. La richiesta di Lotito è nota: la Lazio non vorrebbe scendere sotto i 100 milioni, magari a 80 andrebbe bene comunque. Già in estate c'era stato un tentativo (e non solo della Juventus), ma il presidente capitolino aveva rifiutato qualsiasi offerta. Ora la scena si ripropone e la Juve è di nuovo pronta a provarci per Milinkovic.

Allenatore Juve, da Inzaghi a Sarri: tutti i nomi in lizza