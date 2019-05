Monopoli, Scienza non è più l'allenatore

MONOPOLI (BA) - Si dividono le strade tra Giuseppe Scienza ed il Monopoli. È arrivata l'ufficialità, dalla stessa società pugliese: l'allenatore non siederà sulla panchina dei gabbiani nel prossimo campionato, dopo due promozioni consecutive ed una qualificazione alla Tim Cup. Questa la nota del club: "Giuseppe Scienza non siederà sulla panchina del Monopoli nel prossimo campionato di Serie C 2019/2020. La separazione è maturata al termine di un incontro avvenuto questa mattina tra la società ed il mister, nel corso del quale, le parti hanno deciso consensualmente di non proseguire il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno. Arrivato a Monopoli nel dicembre del 2017, Scienza ha ottenuto per 2 stagioni consecutive la qualificazione ai Play Off e alla Tim Cup. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto con grande professionalità e impegno sulla panchina biancoverde, augurandogli le migliori fortune umane e professionali."