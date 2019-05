Lozano: "Pronto per fare un passo in avanti"

ROMA - L'obiettivo di mercato del Napoli Hirving Lozano intervistato da Voetbal International lancia un messaggio forte e chiaro alle sue pretendenti: "Penso di essere pronto a fare un passo avanti. Ma non ha senso parlare di cose che potrebbero accadere, il mio cuore è con il PSV e non sono sicuro di cosa succederà domani". L'attaccante messicano, classe 1995, ha chiuso l'ultima stagione con 21 reti in 40 partite, tra cui 4 nelle 8 gare di Champions League disputate. Proprio giocare la coppa dalle grandi orecchie anche nella prossima stagione è il suo obiettivo principale: "La Champions League è il palcoscenico a cui aspiro - ha concluso - è anche necessario se vuoi diventare un calciatore migliore. E' importante per me giocare con e contro i migliori giocatori del mondo".