Sarri-Paratici, il summit: la Juve incontra il tecnico

La clessidra scorre, la panchina della Juve avrà presto un nuovo padrone. E la strada sembra ormai defi nitivamente tracciata: all’orizzonte c’è Maurizio Sarri, rientrato ieri sera in Italia, a Milano, dove potrebbe aver incontrato Fabio Paratici. Sarri, quindi, nonostante continui la psicosi Guardiola attraverso rumors che si susseguono sui social, senza però trovare appiglio alcuno nei diretti interessati. C’è il Comandante, dunque, pronto a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri: è ormai soltanto questione di tempo, che servirà al tecnico per sciogliere il legame con il Chelsea e stringerne uno nuovo con i bianconeri. La clessidra scorre e il fresco vincitore dell’Europa League si muove sempre più in direzione di Torino. Ormai tutte le tessere del puzzle si stanno incastrando, dopo l’incontro (quasi) risolutore di venerdì tra Sarri e il club di Stamford Bridge. L’allenatore ha avuto un faccia a faccia chiarifi - catore con Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea e braccio destro del patron Roman Abramovich, in cui ha manifestato chiaramente le sue intenzioni, facendo leva su quanto espresso alla società già un mese fa, in tempi non sospetti, quindi ben in anticipo rispetto al trionfo di Baku. Sarri aveva già anticipato la sua volontà di tornare in Italia e l’ha ribadita, tanto che è uscito con il sorriso dal meeting decisivo. Il Chelsea infatti lo ha liberato, andando incontro ai suoi desideri. [...]

In Italia

Sarri, intanto, ha già fatto le valigie e ha lasciato la capitale inglese in direzione Italia. Già ieri nel tardo pomeriggio è rientrato con un volo su Milano, raccontano i bene informati, ma sui suoi movimenti c’è il massimo riserbo e si sono riscontrate tantissime voci. Infatti per tutta la giornata di ieri si sono rincorsi rumors di biglietti prenotati su un volo di linea Londra-Torino per oggi pomeriggio, ma anche di un ritorno a casa in Toscana previsto per domani. Man mano però ha preso consistenza in serata la pista dell’arrivo di Sarri nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, con tanto di appuntamento con il direttore dell’area tecnica bianconera, Fabio Paratici. Il dirigente juventino era a Capri in vacanza. Il nuovo contatto diretto potrebbe avvenire questa mattina. La strada, in ogni caso, è tracciata.

