Di Lorenzo-Napoli, è ufficiale. De Laurentiis: “Benvenuto”

NAPOLI - “Benvenuto a Napoli Giovanni”. Aurelio De Laurentiis accoglie il nuovo acquisto Di Lorenzo con un tweet: il presidente ha ufficializzato il primo colpo della società azzurra per la prossima stagione. Il terzino destro classe 1993, autentica rivelazione dell’Empoli, è costato circa 10 milioni di euro: per il club toscano si tratta di un’ottima plusvalenza dato che al Matera andarono poco più di 500 mila euro.

Queste le prime parole di Di Lorenzo in azzurro: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro"