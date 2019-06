"Ma Dzeko va via?", ecco cosa Fonseca ha chiesto alla Roma

«Dzeko va via?». Una delle prime cose che Fonseca ha voluto appurare, prima di legarsi con entusiasmo al mondo Roma, era la consistenza dell’organico. Non è mai stato un problema di soldi ma di ambizione: non a caso ha rinunciato ad almeno 500.000 euro di parte fissa pur di mettersi alla prova nel campionato italiano. Una volta capiti i programmi e le necessità finanziarie del club, Fonseca ha accettato la sfida. Segno che si è sentito rassicurato dalle risposte arrivate dai dirigenti: sì, Dzeko saluterà, guidando la pletora di senatori uscenti completata da Kolarov e Manolas. Ma i giovani bravi resteranno tutti. A cominciare da Zaniolo e Pellegrini, che Fonseca studierà con attenzione durante l’Europeo Under 21.

ANALISI - Da un primo studio della rosa, sono emersi chiaramente i punti deboli: la difesa va rinforzata, a cominciare dal portiere; serve ovviamente un sostituto per Dzeko ed eventualmente Manolas; manca un regista, un palleggiatore a due tocchi, che possa sviluppare il gioco attirando il pressing degli avversari. Aspettiamoci dunque almeno cinque acquisti.

RILANCI - A Trigoria comunque conoscerà anche calciatori adatti al suo stile di calcio, che è basato sul possesso palla e sulla ricerca dell’ampiezza del campo, sui recuperi alti e sulla compattezza tra i reparti: in questo senso Florenzi, il nuovo capitano della Roma, sembra un ottimo interprete del sistema Fonseca, che utilizza i terzini come ali aggiunte. Può servire anche Nzonzi come secondo mediano davanti alla difesa, se Fonseca confermerà il 4-2-3-1 che gli ha garantito ottimi risultati allo Shakhtar. E così Cristante, che già in questa stagione si è abituato ad abbassare il raggio d’azione di una ventina di metri rispetti ai tempi dell’Atalanta.

QUALITA' - In attacco, poi, Fonseca si può sbizzarrire. Tra Zaniolo, Perotti, Pastore, El Shaarawy, Kluivert e Ünder, i tre ruoli di supporto al centravanti sono ampiamente coperti.

