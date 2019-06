Manolas non chiude alla Juve: la Roma lo vende

ROMA - In tempi di mercato pesano anche le virgole. Così capita che Giorgio Chiellini vada in conferenza stampa alla vigilia di Grecia-Italia ed elogi la coppia centrale difensiva ellenica, definita "di livello internazionale". Uno dei due giocatori in questione è ovviamente Kostas Manolas, che più volte nei mesi scorsi è stato avvicinato alla Juve e che guarda caso si presenta poco dopo anche lui in conferenza stampa. Manco a dirlo gli riportano l'elogio del capitano azzurro, nonché bianconero, e gli chiedono se il prossimo anno giocheranno insieme: "Non so se sarò suo compagno - la risposta - Lo ringrazio per le belle parole, lui è uno dei migliori del mondo". Tutto qui, per il resto il greco parla di Zaniolo ("tecnico e veloce, sono pronto per la sfida contro di lui") e aggiunge un non memorabile "siamo pronti per la partita di domani, cercheremo di fare il meglio", ma il tema Manolas-Juve basta e avanza a dare interesse al pomeriggio.

La nuova Roma di Fonseca: chi parte, chi resta e i dubbi da sciogliere

Juve a parte, il destino di Manolas resta sospeso. È indubbiamente legato a Roma e alla Roma, della quale è attualmente lo straniero di più lungo servizio, con le sue cinque stagioni e le 206 presenze in partite ufficiali. Ma, a 28 anni, coltiva ambizioni e traguardi che finora non è riuscito a coronare in giallorosso. Del resto, anche la Roma è entrata nell'ordine di idee della cessione. Sul contratto del giocatore c'è una clausola rescissoria di 36 milioni, bastano quelli per concludere l'affare. Mino Raiola, che dal dicembre scorso è agente di Manolas, si sta muovendo attraverso intermediari. Alcune fonti parlano di contatti con l'Inter, che però avrebbe risposto di essere coperta nel ruolo, con Skriniar e De Vrij.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT