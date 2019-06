"Guardiola, rumors dall'Inghilterra: pensa di lasciare il City"

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, sono stati diversi i nomi accostati alla panchina della Juventus, a cominciare da Pep Guardiola. I tifosi bianconeri hanno a lungo accarezzato il sogno di vedere il tecnico ex Barcellona sulla panchina bianconera, ma il video uscito qualche giorno fa sul profilo Twitter ufficiale del Manchester City, nel quale il tecnico dichiara di non poter stare in un club migliore di quello attuale, ha allontanato le voci di un possibile trasferimento sotto la Mole. A succedere a Max Allegri sarà Maurizio Sarri, l'annuncio è atteso entro domani. Guardiola, però, stando a quanto riportato stamane dai tabloid inglesi Star Sport e Mirror Sport, avrebbe confessato ai suoi più cari amici di volersi prendere un anno sabbatico per allentare la pressione alla quale viene sottoposto quotidianamnte. Il divorzio dai Citizens, però, non si consumerebbe in questa stagione, ma molto più probabilmente la prossima.