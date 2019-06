Sarri e la Juve, ci siamo: l'attesa sta per finire

ROMA - Chi allenerà la Juve? Maurizio Sarri. Anche se, ce ne rendiamo conto, quest’attesa logora chi vive - giustamente - per l’annuncio e ritiene che essendo arrivati a mercoledì 12 giugno si sia andato fuori tempo massimo. In realtà, per la Juve siamo in piena normalità. Gli accordi con il Chelsea, raggiunti venerdì 31 maggio, prevedano una fase di stand-by. Il tempo che i Blues perfezionino gli accordi con l’erede di Sarri (resta in pole Lampard, ma negli ultimi giorni sono stati fatti altri sondaggi) in modo tale da mettere a posto gli incastri. Diciamo questo per smontare qualsiasi altra ipotesi da parte di chi - con un bel mucchio di fantasia - parla ancora di diverse piste per la panchina bianconera. Come se si stesse aspettando la risposta chissà da chi. Non è così, molto presto cadranno i veli.

Rumors dall'Inghilterra: "Guardiola pensa di lasciare il City"

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio