Prosinecki conferma: "Dzeko mi ha detto che andrà via dalla Roma"

NAPOLI - L'ex asso della Nazionale croata e attuale ct della nazionale bosniaca Robert Prosinecki, ha risposto in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Prosi esordisce commentando la prestazione dei suoi contro l'Italia: “Sono contento di come abbiamo giocato contro gli azzurri. E’ stata una bella partita, che purtroppo abbiamo perso. Il gol capolavoro di Insigne ha aiutato molto l'Italia: Lorenzo è cresciuto molto, mi ha impressionato". Restando in tema Napoli, Prosinecki non si esime dal fare i complimenti al neo sessantenne Carlo Ancelotti: "E' uno dei migliori allenatori al mondo. James Rodriguez al Napoli? Perché no. Innalzerebbe la qualità della rosa".

L'indiscrezione su Dzeko

Un azzurro partenopeo che non sta vivendo un gran momento è Marko Rog, connazionale di Prosinecki: "a perso continuità anche al Siviglia. Non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare, anche perchè c’è stato Banega che gli ha chiuso lo spazio. Ma sono ottimista, troverà un nuovo sbocco". Si passa poi a parlare dell'Italia di Mancini: "Qualcosa è cambiato nella nazionale, oggi è molto offensiva. Soprattutto gli azzurri sono tornati ad avere sicurezza nel palleggio e nel gioco, cosa che sembrava avessero smarrito. Ma difficile capire chi possa vincere l’Europeo". Prosinecki chiude il suo intervento con delle indiscrezioni sul futuro di Edin Dzeko e Miralem Pjanic, assi della sua nazionale: "Ho parlato con entrambi. Pjanic resta alla Juve, invece Dzeko mi ha detto: “Vado via”, probabilmente per una squadra italiana".