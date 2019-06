"Pogba esce allo scoperto: è tempo di una nuova sfida da un'altra parte"

MANCHESTER - La bomba della giornata arriva dall'Inghilterra dove il quotidiano The Guardian, e non solo, da sempre vicino alle vicende del Manchester United, riporta in esclusiva le parole di Paul Pogba ai reporters che lo hanno intervistato a Tokyo: "E' tempo di una nuova sfida da un'altra parte". Con queste parole, presumibilmente, il centrocampista francese dice addio allo United dopo tre anni ed è conteso dal Real Madrid, dove lui stesso ha ammesso tante volte di voler lavorare con Zidane, suo idolo da bambino, e dalla Juventus, il suo ex Club. "Ci sono tante parole e tanti pensieri in questo momento - continua Pogba - ma per me sono stati tre anni grandiosi a Manchester; momenti felici e qualche momento negativo, come tutti e come succede ovunque". Il sogno dei tifosi della Juventus è rivederlo con la maglia bianconera ed anche per la Serie A non sarebbe male riavere un campione come Pogba che alzerebbe di certo il livello della competizione. Conclude con queste parole il centrocampista francese campione del mondo: "Dopo questa stagione e tutto quello che è successo, penso che per me sia il tempo migliore per provare una nuova sfida. Io penso questo: avere una avventura da un'altra parte".

Un acquisto che farebbe comodo a tutti

Sono tantissime le squadre europee pronte a fare follie per accaparrarsi il talento cristallino di Paul Pogba, campione del Mondo con la Francia ed arrivato all'Old Trafford dalla Juventus tre anni fa per la cifra record di 89 milioni di sterline, 110 miliono di euro. Dopo l'esonero di Josè Mourinho a favore di Ole Gunnar Solskjaer durante questa stagione, però, qualcosa è cambiato nei pensieri di Pogba che ha cominciato a ribadire con forza la volontà di andar via. Nonostante una disastrosa stagione del suo United, il francese si è difeso bene e il suo nome è stato inserito anche nella squadra dell'anno in Premier League. Con la maglia dei Red Devils, inoltre, Paul Pogba ha collezionato 24 goal in 92 presenze.