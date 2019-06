"Neymar, assalto del Real: 130 milioni più Bale o James Rodriguez"

ROMA - 130 milioni più uno tra James Rodriguez o Gareth Bale: sarebbe questa la mega offerta che, secondo “Mundo Deportivo”, la dirigenza del Real Madrid ha recapitato al Paris Saint-Germain per Neymar. Il presidente del club spagnolo Florentino Perez non ha mai nascosto la sua predilezione per l'asso brasiliano, tornato prepotentemente nell'orbita anche del Barcellona, la sua ex squadra. Per riuscire a convincere il Psg il numero uno dei Blancos sarebbe pronto a giocarsi le carte Gareth Bale, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane, o James Rodriguez, il colombiano rientrato a Madrid dopo le due stagioni in prestito al Bayern Monaco e in predicato di passare in prestito al Napoli.

Neymar, pronto uno stipendio da 30 milioni

“Sebbene Zidane sia più favorevole al rafforzamento del centrocampo con Paul Pogba - scrive El Mundo Deportivo - Florentino pensa che Neymar sarebbe un acquisto più strategico per il Real, non solo a livello sportivo, ma anche di marketing. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo la scorsa estate e nonostante la firma di Eden Hazard, il presidente del Real Madrid pensa di aver bisogno di un giocatore con più forza mediatica, capace di riempire il Bernabeu da solo. E, a parte Messi e CR7, solo Neymar è in grado di svolgere quel ruolo. Da qui l'affondo col Psg”. Il problema è che il brasiliano è intenzionato a tornare in Catalogna, e per cercare di convincerlo, Florentino sarebbe disposto a offrirgli uno stipendio vicino a quello percepito nel Psg (30 milioni netti).