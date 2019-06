Albiol, parla lo zio: "Può andare via, vuole tornare a casa"

NAPOLI - "Albiol può andar via, De Laurentiis non farà problemi". Così Jose Luis Albiol, zio di Raul, ai microfoni di "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma: "Raul è stato felicissimo a Napoli - ammette -, ha sentito sua la maglia azzurra ed i tifosi gli hanno voluto bene, rispettandolo: per uno zio è sempre motivo di orgoglio". "Ha sempre dato tutto, ora è alla fine della sua carriera e vuole tornare a casa, è una cosa normale". Sul giocatore c'è da registare il forte interesse del Villareal: "L'anno scorso si era fatto avanti solo il Valencia, quest'anno ci sono anche loro. Chi farà prima lo porterà a casa.

"Le parole di De Laurentiis? Non credo volesse offendere Raul, ha datto sempre tutto per il Napoli, non voleva polemizzare e non mi sembra il caso di far diventare più grandi le sue parole. Futuro? Non so dove andrà, ultimamente non l'ho sentito, ma lui ha iniziato la carriera al Valencia dove io allenvao le giovanili. Poi Real, Getafe e Napoli. Qualsiasi scelta farà, io sarò felice - conclude -".