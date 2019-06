Roma, occhi su Bartra. L'agente apre: “È una possibilità"

ROMA - Con l'ormai sempre più probabile partenza di Kostas Manolas, la Roma è alla ricerca di rinforzi per la difesa. Oltre al sostituto del greco, Paulo Fonseca vuole altri due difensori per completare il reparto vista la possibile cessione di Marcano, richiesto in Spagna. Il nome visionato dal ds in pectore Petrachi è quello di Marc Bartra. Il centrale spagnolo dopo la parentesi di un anno e mezzo al Borussia Dortmund, nell'ultima stagione ha militato nel Betis Siviglia con il quale ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. La Roma è interessata al calciatore che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, prezzo però trattabile in caso di cessione.

Roma-Bartra, parla l'agente del giocatore

A confermare la trattativa è lo stesso agente di Bartra, Vicente Fores Cornejo: "È possibile che i giallorossi siano interessati a Marc, ma non posso aggiungere altro", ha dichiarato al portale Sportface.it. La Roma monitora la situazione, la priorità al momento però restano le cessioni: entro il 30 giugno infatti Petrachi dovrà realizzare 45 milioni di plusvalenze per ottemperare ai parametri del Financial Fair Play.