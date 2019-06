Milan, per Kessie asta in Premier: Arsenal e Tottenham pronte

MILANO - Dall’Inghilterra giunge notizia che Franck Kessie è finito nel mirino di tre squadre di Premier League: Arsenal, West Ham e Tottenham sono pronte allo scontro per strapparlo al Milan. Secondo i media inglesi il club rossonero sarebbe pronto a innescare un’asta con una base di partenza di almeno 30 milioni di euro. Due estati fa l’ivoriano fu pagato all’Atalanta 25 milioni di euro.

Alternativa

In teoria il Milan avrebbe pronto il sostituto di Kessie che con Gattuso ha eguagliato il suo record di gol in Serie A (7) già registrato con l’Atalanta. Il bosniaco Krunic - primo e per il momento unico acquisto di questo mercato - avrebbe le caratteristiche fondamentali per poter essere la nuova mezzala destra.

