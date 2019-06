Jony alla Lazio: affare fatto. Al Malaga 2 milioni

Jony in dirittura d’arrivo. Operazione fatta o quasi. Mancano l’annuncio e le firme, quasi certamente la Lazio attenderà l’inizio di luglio per formalizzare l’acquisto dell’esterno spagnolo. E’ arrivato l’ok del Malaga, accettata l’offerta recapitata da Formello appena si sono chiusi i play off promozione di Segunda Division. Il club andaluso è stato eliminato in semifinale dal Deportivo La Coruña.

In caso di promozione, la trattativa sarebbe stata più complicata. Così basterà un minimo indennizzo, anche perché Jonathan Rodriguez Menendez è in scadenza di contratto il 30 giugno 2020 e non rinnoverà. Il Malaga può solo cederlo e la Lazio si è mossa con largo anticipo, bruciando la concorrenza del Valencia di cui si temeva, sino a poche ore fa, l’inserimento. Il cartellino di Jony dovrebbe costare 2 milioni di euro e si tratterà della seconda operazione in entrata dopo l’acquisizione di Bobby Adekanye a parametro zero.

Ala sinistra

Tare, benché abbottonato, è sempre stato ottimista sull’esito dell’operazione. L’asturiano compirà 28 anni il 9 luglio e nell’ultima stagione, in prestito con la maglia dell’Alaves, ha segnato 4 gol e servito 11 assist in 36 partite di campionato.

