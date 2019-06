Monopoli, Roselli è il nuovo allenatore

MONOPOLI - Il Monopoli ha scelto il nuovo allenatore: è Giorgio Roselli. E' lo stesso club biancoverde ad annunciarlo: "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato a Giorgio Roselli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019-2020". Roselli in carriera vanta oltre 600 presenze in Serie C sulle panchine di Alessandria, Triestina, Varese, Viterbese, Mantova, Cremonese, Grosseto, Bassano, Lecco, Pavia, Gubbio, Cosenza e nell’ultima stagione, la Sambenedettese. Il neo tecnico biancoverde, si apprende dal comunicato del Monopoli, "sarà presentato alla stampa martedì 25 giugno alle ore 18.00, nella sala stampa dello stadio Veneziani".