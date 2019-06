Milinkovic-Savic verso il Psg, Tare frena: "Non c'è fretta di venderlo"

ROMA - Il Paris Saint-Germain ha pronti 75 milioni per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ma per chiudere l’affare non c’è fretta. Lo fa sapere il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, che ha parlato ai francesi di Le Parisien: “Per ora non c’è nulla da dire, perché non c’è nessuna discussione – le parole del ds albanese della Lazio - non abbiamo fretta di venderlo, sono voci di mercato. Offerta del Psg per Milinkovic-Savic? Non conosco il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non è concreto o reale”.