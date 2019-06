"Arsenal all'assalto di Keita Balde"

ROMA - Ci sono novità sul futuro di Keita Balde. L'attaccante, impegnato con il Senegal in Coppa d'Africa, è finito nel mirino dell'Arsenal. Lo riporta Le 10 Sport. L'ex Lazio ha giocato l'ultima stagione con la maglia dell'Inter nel campionato di Serie A in prestito dal Monaco, il club nerazzurro non sembra intenzionato a riscattarlo per 34 milioni di euro e il giocatore è pronto a tornare nel Principato. Il suo futuro, però, sembra lontano dalla formazione guidata da Leonardo Jardim e potrebbe essere in Premier League. L'Arsenal, infatti, è fortemente interessato a Keita Balde e potrebbe provare l'assalto nelle prossime settimane, soprattutto dopo gli impegni del senegalese in Coppa d'Africa. I Gunners sarebbero pronti all’offerta per il giocatore che il Monaco, due estati fa, aveva pagato 32 milioni di euro comprandolo dalla Lazio: il contratto dell'attaccante coi monegaschi scade nel 2022.