Lecce, per la porta ecco Gabriel. Firmerà fino al 2022

LECCE - Burak Yilmaz deve liberarsi dal Besiktas: il Lecce mette sul piatto 1,5 milioni come indennizzo. Ma intanto il club salentino ha preso il nuovo portiere: Gabriel, ex Milan, arriva dal Perugia: i salentini hanno trovato un accordo biennale con un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2022. Già nel corso della prossima settimana potrebbe arrivare la presentazione ufficiale, non appena il calciatore rientrerà dalle sue vacanze in Brasile. In città ci sono già Sandu Benzar e Jevhen Shakhov che saranno annunciati oggi. Sono previste infatti le visite mediche, per domani potrebbe esserci la presentazione ufficiale. Tsonev è vicino al Venezia, il Lecce è pronto a lasciarlo in prestito ai lagunari, mentre per Costa Ferreira si è accesa l'asta tra Trapani e Spezia, con il centrocampista intenzionato a continuare la sua esperienza in Sicilia. In C il Teramo ha avviato contatti per Domancic e Cosenza, più difficile che in Abruzzo arrivi Saraniti, sul quale ci sono interessi forti da parte di Catanzaro e Potenza. In uscita anche Bleve: c'è la Juve Stabia.

