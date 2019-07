Il Chelsea riscatta Kovacic: 50 milioni al Real Madrid

LONDRA (Inghilterra) - Mateo Kovacic è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il centrocampista croato, che nell’ultima stagione ha conquistato l’Europa League con Maurizio Sarri, è stato riscatto interamente dai Blues che hanno versato al Real Madrid 50 milioni di euro bonus compresi. “Il finalista della Coppa del Mondo con la Croazia si è trasferito a Stamford Bridge in prestito la scorsa estate - si legge sul comunicato - e ha fatto parte della nostra squadra, aiutandoci a trionfare in Europa League e a raggiungere il terzo posto in Premier League. Ha firmato per cinque anni e farà parte della nostra rosa per il 2019/2020”.