Lecce, è Moreo l'idea per l'attacco

LECCE - Il Lecce è a caccia di un attaccante: il diesse Meluso stavolta guarda in Sicilia, dove il Palermo si trova nel caos. E il rosanero Stefano Moreo, dopo la A sfumata sul campo nella stagione palermitana, potrebbe ottenere la massima serie attraverso il mercato. Il Lecce si sta facendo avanti, anche se c'è da superare la concorrenza dell'Empoli appena retrocesso in Serie B. I toscani sicuramente garantirebbero più minutaggio, ma Meluso mette sul piatto, oltra e al fascino della Serie A, un contratto di due anni con una opzione per il terzo. Ma non solo Moreo, in casa Palermo: il Lecce guarda anche la mezz'ala classe 1998 Simone Lo Faso.

Dal sogno alla realtà: il Lecce celebra il ritorno in A