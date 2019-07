Conferme dalla Spagna: “James Rodriguez è a un passo dal Napoli”

MADRID (Spagna) - James Rodriguez a un passo dal Napoli. Secondo il sito del quotidiano "AS" il colombiano di proprietà del Real Madrid è al centro del progetto tattico di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. I due hanno lavorato insieme sia al Real che al Bayern Monaco, c’è grande stima reciproca, ma tocca ad Aurelio De Laurentiis chiudere l'accordo con Florentino Perez che chiede 42 milioni per il cartellino del sudamericano, mentre il Napoli preferirebbe una cessione temporanea con opzione di acquisto obbligatoria. Secondo "AS", però, nelle ultime ore le distanze tra le due parti si sarebbero ridotte sensibilmente e la chiusura dell'affare sarebbe vicina. (Italpress)