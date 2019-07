Lazio, ufficiale: Adekanye è biancoceleste

ROMA - Ora è ufficiale: Habeeb Adekanye si lega alla Lazio per i prossimi quattro anni. L'attaccante classe 1999, nato in nigeria ma di passaporto olandese, si era liberato a zero dal Liverpool. "La S.S. Lazio comunica di aver sottoscritto e depositato un contratto di lavoro con il calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye", questo lo stringato comunicato del club capitolino, che accoglie la punta definendola "New Eagle" su Twitter.

