Juventus, il 26 luglio amichevole contro il Team K-League

TORINO - Il tour asiatico della Juventus si arricchisce di un altro grande appuntamento: oltre alle due partite di International Champions Cup, programmate il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham e il 24 a Nanchino contro l’Inter, la Juventus giocherà in Corea del Sud, a Seul. E’ stata ufficializzata la data della partita, che vedrà i bianconeri opposti al Team K-League, una selezione dei migliori giocatori della massima serie coreana: il match si terrà il 26 luglio al World Cup Stadium, impianto da circa 67 mila posti che ha ospitato le gare del Mondiale 2002. Fischio d’inizio fissato per le 20 ora locale, le 13 italiane; ritornati in Europa, poi, i bianconeri disputeranno ancora una gara per la ICC, sabato 10 agosto alle 18 contro l’Atletico Madrid a Stoccolma.

