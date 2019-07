Veretout tra Roma e Milan: ecco la situazione

FIRENZE - Il futuro di Jordan Veretout? Per adesso è la Fiorentina. Il centrocampista francese, conteso da Roma e Milan, andrà infatti in ritiro a Moena con il club viola dopo essere stato convocato da Vincenzo Montella. La decisione, in attesa di capire quale sarà la prossima destinazione, è stata presa dopo un incontro tra il suo agente Mario Giuffredi e il ds della Fiorentina Daniele Pradè. Al giocatore hanno comunque ribadito la volontà di trovare una soluzione il più in fretta possibile. I rossoneri vogliono chiudere l’operazione anche se l’acquisto di Bennacer è davvero a un passo mentre i giallorossi restano in lizza e non sono ancora fuori dalla corsa. Chi invece guarda oramai dall’esterno è il Napoli di De Laurentiis.

Anche Chiesa è in arrivo

Il ritiro viola di Moena, che incomincerà ufficialmente domani pomeriggio con una prima seduta di allenamento in programma al centro sportivo 'Cesare Benatti', vedrà un gruppo di elementi della rosa che il 14 luglio prossimo lascerà il Trentino per dirigersi negli Stati Uniti visto che la Fiorentina sarà impegnata nel prestigioso torneo 'International Champions cup' che opporrà i viola ai messicani del Chivas Guadalajara, ai portoghesi del Benfica e agli inglesi dell'Arsenal. Si aggiungeranno nei prossimi giorni il ritiro di Moena i calciatori impegnati nelle scorse settimane nell'Europeo Under 21 e in Coppa America, ovvero Pezzella, Federico Chiesa, Milenkovic, Zurkowski, Rasmussen e Terzic.