ROMA - Pau Lopez vero pofessionista. Il portiere spagnolo sta aspettando la chiusura dell’operazione tra Roma e Betis, intanto è partito con il club andaluso per il ritiro di Montecastillo. Il tecnico ha infatti deciso di convocarlo nonostante sia vicino il suo approdo in giallorosso. Nelle immagini diffuse dal profilo Instagram del Betis, Pau Lopez si allena in attesa dell’ok definitivo al suo trasferimento alla Roma.