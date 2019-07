CAGLIARI - Dopo esser cresciuto ad Asseminello e aver debuttato in serie A con la maglia rossoblu addosso, il giovane attaccante Riccardo Doratiotto lascia il Cagliari. La carriera del classe 1999 proseguirà sempre in Sardegna, ma in serie C, più precisamente all'Olbia: con il club dalla casacca bianca, militante nel girone C, Doratiotto ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno del 2021. Curiosità: Riccardo ha un gemello, Fabio, che gioca nella Primavera del Lecce.

