El Shaarawy, la Cina è più vicina. Alla Roma 18 milioni

ROMA - El Shaarawy e la Cina sono sempre vicini. Lo Shanghai Shenhua ha ormai convinto il giocatore, dopo aver ingaggiato anche l’ex interista Arnautovic: contratto da quasi 50 milioni per un totale di tre anni. Mancava l’accordo con la Roma che ora sarebbe stato trovato sulla base di 18 milioni di euro, bonus compresi. Il club giallorosso inizialmente chiedeva 20 milioni esclusi bonus, mentre lo Shanghai Shenhua non si era spinto oltre i 15. Le due società si sono venute incontro. Sembra quasi tutto fatto quindi per il trasferimento del Faraone in Cina, con le due società al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Secondo alcune indiscrezioni El Shaarawy potrebbe partire per Shangai già nelle prossime ore

Video: El Shaarawy, il Faraone della Roma