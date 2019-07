"Mourinho rifiuta l'offerta del Guangzhou Evergrande"

LONDRA (INGHILTERRA) - Josè Mourinho non sarà il prossimo allenatore del Guangzhou Evergrande. A dare la notizia è stato Sky Sports, secondo cui il tecnico portoghese avrebbe rispedito al mittente un contratto che lo avrebbe riempito d'oro: 88 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro. L'allenatore lusitano, dopo l'addio al Manchester United a dicembre dello scorso anno, vorrebbe continuare la propria carriera in Europa, con la volontà di vincere la sua terza Champions League. Da qui la decisione di dire no a un contratto che lo avrebbe reso l'allenatore più pagato al mondo.

Tra l'altro, già nello scorso mesi di aprile, lo Special One era stato fotografato a Londra mentre stava per incontrare Xu Jiayin, il miliardario presidente del gruppo Evergrande. Mourinho ha anche respinto l'offerta di prendere in mano la squadra nazionale della Cina dopo l'addio di Marcello Lippi. L'ex ct della nazionale azzurra è stato pertanto sostituito da Fabio Cannavaro, tecnico proprio del Guangzhou, ed è stato proprio in quel periodo di incertezza che è stata formalizzata l'offerta. Mourinho, dunque, non seguirà Benitez, diventato qualche giorno fa tecnico del Dalian Yifang dopo il divorzio con il Newcastle.