Lukaku si è alleato con l'Inter

MILANO - Romelu Lukaku è al fianco dell’Inter nella “battaglia” che dovrebbe portarlo a indossare la maglia nerazzurra. E per lanciare un altro messaggio allo United l’attaccante belga ieri ha disertato l’amichevole vinta 4-0 contro il Leeds. I Red Devils si sono affrettati a chiarire che, come De Gea, l’ex Everton era fuori per un problema fisico, nello specifico un colpo a una caviglia rimediato in una seduta di allenamento, ma la giustificazione in questo caso suona come qualcosa di simile a una scusa. La sensazione è che, in un momento in cui le parti sono lontane, l'attaccante stia facendo il possibile per lanciare dei messaggi inequivocabili.

KO DIPLOMATICO - Che qualcosa in Australia stesse succedendo i dirigenti nerazzurri lo hanno capito già in mattinata, anche perché l’asse con l’agente del calciatore, Federico Pastorello, è sempre molto caldo. Solskjaer prima delle match era rimasto sul vago parlando del desiderio di Lukaku di cambiare aria: «Se qualcuno partirà, dovrà essere rimpiazzato. Non capisco coloro che vogliono andarsene adesso. Vuol dire che non erano qui quando vincevamo (riferimento alla striscia di affermazioni con lui in panchina della scorsa stagione; in effetti Romelu non fu tra i protagonisti, ndr). E' la migliore sensazione che puoi provare essere un giocatore dello United quando questo club vince». Poi le formazioni ufficiali con il belga né in campo né in panchina. Dopo il match Solskjaer è tornato sull’argomento: «Lukaku in questo momento non è pronto. Non è ideale saltare due sessioni di allenamento e due partite nelle quali poteva giocare 45 minuti, ma la situazione è questa. Nel precampionato bisogna portare tutti alle condizioni di forma ideali. Speriamo sia presto disponibile».

