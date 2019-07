“James Rodriguez al Napoli: il Real Madrid fissa il prezzo”

MADRID (Spagna) - 42 milioni per James Rodriguez? Non più, adesso la richiesta di Florentino Perez per il cartellino è di 50 milioni. Secondo Cadena Ser il presidente del Real avrebbe fissato il prezzo definitivo per il colombiano seguito sempre da Napoli e Atletico: l’obiettivo è quello di chiudere a breve una trattativa che sta andando per le lunghe. La società ha bisogno di soldi per tentare il colpo grosso, quello che vedrebbe Paul Pogba al Bernabeu. Ma dalla Spagna arriva un’ulteriore notizia che potrebbe far sperare ancora i tifosi azzurri: il Real Madrid preferirebbe sempre cedere James al Napoli piuttosto che alla storica rivale.