"Napoli, James Rodriguez si complica. Virata su Fekir del Lione"

PARIGI (Francia) - L'ingaggio di James Rodriguez si complica sempre più a causa dell'inserimento dell'Atletico Madrid, così il Napoli volge lo sguardo altrove per rinforzarsi in attacco: secondo "RMC Sport", il club di De Laurentiis avrebbe puntato Nabil Fekir, attaccante del Lione sul quale è elevato l'interesse del Betis. "L'Équipe" offre una disamina pià ampia di come sarebbe nata l'idea: i primi contatti ci sarebbero stati all'inizio di questa settimana direttamente con il patron De Laurentiis e col tecnico Carlo Ancelotti e sarebbe già stata avanzata al calciatore franco-algerino una prima proposta contrattuale. Giuntoli vorrebbe sfruttare la fase di stallo nella trattativa tra spagnoli e francesi, col secondo club di Siviglia che avrebbe un accordo con Fekir, legato al Lione fino al 30 giugno 2020, ma che non avrebbe ancora ottenuto il nulla osta dal patron Aulas dopo l'offerta da 20/25 milioni di euro. Il campione del mondo di Russia 2018, nonostante la parola data agli andalusi, non sarebbe rimasto per nulla insensibile all'inserimento del Napoli, modificando di fatto uno scenario che sembrava prossimo alla conclusione.