Milinkovic, svolta United: l'assist lo dà Pogba...

Pogba accelera verso il Real Madrid e il Manchester United prepara l’assalto a Milinkovic: 75 milioni più 15 di bonus per il cartellino, un contratto lungo sino al 2024 e stipendio da 6 milioni a stagione per il gioiello serbo. Il Sergente è pronto a sposare i Red Devils. Troppi sorrisi del centrocampista negli ultimi giorni per non immaginare il via libera imminente, peraltro già preannunciato da Lotito. «Non possiamo tarpargli le ali, ha giuste e corrette ambizioni» aveva spiegato nei giorni scorsi il presidente. La Lazio non conferma, nega l’esistenza di trattative, non ci sarebbero stati passi avanti rispetto a due giorni fa: non sono ancora arrivate offerte ufficiali, è la linea del club biancoceleste. Non siamo alla vigilia della cessione, ma forse all’alba di un affare in fase embrionale. Ora si tratta ovviamente di uscire allo scoperto e di trovare gli accordi, magari di spuntare qualche soldo in più, e soprattutto garantirsi gli adeguati sostituti. La prima scelta di Tare si chiama Yusuf Yazici, trequartista turco del Trabzonspor, classe 1997. E poi un altro centrocampista in grado di alternarsi a Leiva e Parolo. Milinkovic, con le dovute proporzioni, è sulla stessa scia di Higuain e Icardi, altri campioni della Serie A al centro del mercato. La differenza, rispetto agli altri due, è che fa ancora parte a pieno titolo della Lazio e Inzaghi se lo terrebbe stretto. Lotito deciderà con calma: 100 milioni è la clausola rescissoria non scritta a cui bisogna fare riferimento.

Lazio, Milinkovic-Savic e gli altri corrono con il paracadute

15 milioni di bonus



La Lazio, tornando alle notizie rimbalzate da Spagna e Inghilterra, ha smentito una trattativa con il Manchester United. Ci può stare, risponde alla realtà nel senso degli accadimenti.

