Acerbi carica la Lazio: "Obiettivo quarto posto. Milinkovic? Spero rimanga"

AURONZO DI CADORE - "Lo scorso anno per andare in Champions ci è mancato un passettino, una scintilla, soprattutto dopo la vittoria a San Siro con l'Inter". Questa l'ammissione di Francesco Acerbi, uno degli stakanovisti della difesa della Lazio: "Ossessione Champions? No, deve essere un grosso obiettivo dentro ad ognuno di noi - rivela ai microfoni di Sky Sport -, serve un pizzico di presunzione per raggiungerlo, mantenendo l'umiltà. Una griglia di campionato? Beh la Juve, il Napoil e anche l'Inter sono le tre indiziate per i primi posti, per il quarto ce ne sono di più. Noi ce la giochiamo, ho sempre detto anche l'anno scorso che abbiamo le qualità per farlo, l'anno scorso ci è andata l'Atalanta e non se lo aspettava nessuno".

"Milinkovic? Se rimane gli prometto la qualificazione Champions"

"Cosa ho detto a Milinkovic per farlo rimanere? Che gli prometto di andare in Champions (ride ndr). In verità mi immedesimo in lui. Non so che squadre ha dietro ma l'ambizione è sempre quella di migliorare, se lui ce l'ha e ha squadre più blasonate che lo vogliono non è che è giusto che vada, ma è normale che piaccia a tanti. Certo se dovesse rimanere qui sarebbe l'elemento in più di questa Lazio" ha concluso Acerbi.