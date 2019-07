VERONA - La Virtus Verona rinforza il proprio reparto difensivo. È ufficiale l'arrivo in rossoblù dell'estremo difensore classe 2000 Mattia Chiesa, prelevato in prestito dall'Hellas Verona. Questo il comunicato del club veneto: "La Virtus Verona comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo per il passaggio in prestito dall'Hellas Verona di Mattia Chiesa, portiere classe 2000. Il calciatore ha appena raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Mezzano di Primiero".

