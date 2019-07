"James Rodriguez resta al Real Madrid, questa è la decisione"

MADRID (Spagna) – James Rodriguez resta al Real Madrid. Lo sostiene Josep Pedrerol, noto giornalista spagnolo, creatore e conduttore del programma calcistico “El Chiringuito de Jugones”, particolarmente attento alle vicende di Real e Barcellona. Secondo Pedrerol i Blancos avrebbero deciso di trattenere James Rodriguez, da tempo corteggiato da Napoli e Atletico Madrid, in seguito al grave infortunio di Asensio, che si è rotto il legamento crociato qualche giorno fa.

James Rodriguez, non è da escludere un ultimo assalto

“Attenzione! James resta al Real Madrid. Questa è la decisione del club in questo momento” ha scritto su Twitter Pedrerol. Non è comunque da escludere un ultimo assalto da parte del club di De Laurentiis e dei Colchoneros per l’acquisto dell’attaccante colombiano, che fino a qualche giorno fa era indiscutibilmente nella lista dei partenti del Real Madrid.

Ancelotti ci crede

Proprio ieri Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, aveva spiegato come la trattativa per James sia ancora aperta: "Lo stiamo seguendo e stiamo dialogando con il Real Madrid. Il Real vuole venderlo e il Napoli vuole prenderlo". Aurelio De Laurentiis punta al prestito (con diritto di riscatto) per avere subito il colombiano, mentre i Blancos vorrebbero una cessione definitiva per fare cassa (si parla di 42 milioni) o al massimo un prestito con obbligo di riscatto.

Decisivo sarà Mendes

La chiave per limare le differenze di vedute potrebbe essere Jorge Mendes, l'agente più potente del mondo, manager di James. E lui l'intermediario della trattativa ed è anche in ottimi rapporti d'affari con il Real nonché definito spesso "un amico" da De Laurentiis.