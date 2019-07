L'Inter alza la posta, ma alla Roma non basta: Dzeko pretende l'ok

L’Inter ha alzato la sua offerta per Edin Dzeko e si è avvicinata al colpo in attacco tanto atteso. Ieri a margine dell’assemblea della Lega Serie A l’ad Marotta ha parlato con l’ad giallorosso Fienga e con il vice presidente Baldissoni e dai 12 milioni proposti alcune settimane fa per il cartellino del bosniaco, è salito a 15. Un segnale importante che il club di viale della Liberazione ha voluto lanciare per cercare di chiudere nel più breve tempo possibile una trattativa che sta diventando troppo lunga. Anche perché i dirigenti nerazzurri hanno con il calciatore un accordo totale per il trasferimento a Milano ormai da oltre due mesi, ma in questo periodo di tempo non sono ancora riusciti a trovare la chiave giusta per convincere la Roma. Sarà questa la volta buona?

Non è fatta ma…

Il club di Pallotta ufficialmente è fermo sulla sua richiesta iniziale di 20 milioni e non ha dato grandi margini per la fumata bianca in tempi rapidi. «Non abbiamo parlato di mercato» ha tagliato corto Baldissoni all'uscita dalla Lega per evitare ulteriori domanda. In realtà i due dirigenti giallorossi già ieri sera hanno riferito al patron negli Usa il rialzo arrivato dai nerazzurri e si sono impegnati a dare una risposta a breve.

