Roma, la strategia in caso di intoppi per Alderweireld

ROMA - Il silenzio calato su Toby Alderweireld non deve trarre in inganno. La Roma percorre ancora la pista del difensore belga, ma stavolta a fari spenti. La clausola per il difensore del Tottenham scaduta il 25 luglio rendeva tutto più facile, si poteva prendere con un assegno da 28 milioni. Ora sarà semplicemente il mercato a fare il prezzo, sempre tenendo conto del contratto in scadenza, un po' come per Dzeko ed El Shaarawy.

Ecco il nuovo calendario di Serie A

Affondo

Da gennaio Alderweireld sarà libero di accordarsi con chi preferisce. Petrachi, però, non può aspettare così tanto: il difensore centrale serve subito. Il Tottenham, come la gran parte dei club inglesi, non ha problemi di liquidità, ma riceverebbe un danno economico perdendo il giocatore a parametro zero. Il belga guadagna 4 milioni annui, ma ha già trovato l'accordo con la Roma sulla base di 2,5 milioni più bonus, fino al 2023: Franco Baldini prosegue nel lavoro ai fianchi sulla dirigenza inglese, ma in caso di esito negativo si monitorano altri profili. L'arrivo del solo Mancini, infatti, non basta [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT