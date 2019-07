"Roma su Mariano Diaz: il Real Madrid vuole 20 milioni di euro"

ROMA - La Roma è interessata a Mariano Diaz, giocatore finito ormai ai margini del progetto di Zinedine Zidane al Real Madrid. Il calciatore spagnolo naturalizzato dominicano, infatti, non ha giocato nemmeno un minuto nelle prime tre amichevoli estive dei blancos contro Arsenal, Bayern Monaco e Atletico Madrid e sembra non essere nei piani del tecnico francese per la prossima stagione. Come riporta AS, la Roma sarebbe all'assalto di Mariano Diaz ma non avrebbe soddisfatto le richieste del Real Madrid e del giocatore: il club di Liga chiede 20 milioni di euro per il trasferimento, il calciatore ne vuole 4 a stagione. Inoltre, come sottolinea il quotidiano spagnolo, anche il Monaco ha puntato Mariano Diaz. I monegaschi di Leonardo Jardim vogliono a tutti i costi il calciatore spagnolo naturalizzato dominicano. Per il 25enne di Premià de Mar, in Spagna, pare che sia pronta un'offerta irresistibile del club del Principato. La prima proposta del Monaco, come quella della Roma, è stata rifiutata dal club di Florentino Perez. I giallorossi restano vigili sulla situazione dell'attaccante.